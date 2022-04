Inzaghi punge Milan e Napoli: “Abbiamo una cosa in più!”

L’Inter, dopo la vittoria in casa della Juventus, batte anche il Verona per 2 a 0 e rimane in lotta per lo scudetto.

Al termine della partita Inzaghi, intervistato da Dazn, ha lanciato una frecciatina a Milan e Napoli, rivali per lo scudetto.

Infatti il tecnico interista ha dichiarato di avere una cosa in più rispetto alle dirette concorrenti.

Cosa avete più di Milan e Napoli? “La vittoria in questa giornata. Penso che in queste partite ci siamo equivalsi tutti, siamo tutte lì e ci sarà da lottare in ogni gara perché le insidie ci sono in ogni partita“.