Lazio-Milan, quanti tifosi rossoneri attesi a Roma: il numero è impressionante!

Il Milan si prepara per il rush finale di stagione. Le ultime cinque giornate decideranno la corsa Scudetto, con i rossoneri che devono sperare in un passo falso dei cugini dell’Inter. In ogni caso, già dalla sfida contro la Lazio, il Milan può centrare la qualificazione Champions League per il secondo anno consecutivo.

Pioli Lazio Milan

A riguardo, come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno circa 13 mila i tifosi rossoneri presenti all’Olimpico, tra settore ospiti e i vari settori dello stadio. Inoltre, per quanto riguarda la squadra di casa, non saranno presenti più di 7000 persone. Il motivo è legato alla continua protesta del tifo biancoceleste contro il caro biglietti instaurato dal presidente Claudio Lotito.

I tifosi rossoneri vogliono stare vicino alla squadra e la squadra rossonera deve cercare in tutti i modi di non deluderli.