Lazio, Luis Alberto ai saluti: il Milan osserva la situazione!

La Lazio quest’estate ha messo in preventivo la cessione di un big. Il giocatore con più mercato, da diverso tempo, è Milinkovic-Savic. Ciononostante è da monitorare la situazione di Luis Alberto, giocatore che non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Sarri. E proprio per quest’ultimo punto può essere lui il giocatore “sacrificabile”.

Luis Alberto Milan Lazio

Come riporta Calciomercato.com, su di lui ci sono Siviglia (per il quale l’interesse c’è da diverso tempo) e il Milan. Il club rossonero aveva chiesto di lui la scorsa estate, quando si cercava il sostituto di Calhanoglu. Poi si decise di puntare tutto su Brahim Diaz. Il club biancoceleste lo valuta tra i 30 e i 35 milioni e chissà che i rossoneri non possano puntare su di lui, a un anno di distanza.

Francesco Scanu