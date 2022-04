Attraverso una nota ufficiale, la Dynamo Kiev ha annunciato la decisione di intraprendere una tournée in giro per l’Europa. Lo scopo? Una missione di beneficenza internazionale contro la guerra dal nome “Match per la pace! Fermiamo la guerra!”.

Match per la pace Milan Dynamo Kiev

Ad affrontarsi saranno alcune tra le migliori squadre del continente, nel periodo che va da aprile a giugno 2022.

Le squadre impegnate

Borussia Dortmund (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Steaua Bucarest (Romania)

Legia Varsavia (Polonia)

Barcellona (Spagna)

Milan (Italia)

Benfica (Portogallo)

Ajax (Olanda)

Sporting Lisbona (Portogallo)

Basilea (Svizzera)