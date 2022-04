Messias, la decisione del Milan sul suo futuro!

Junior Messias dopo un inizio di stagione caratterizzato dagli infortuni, ha migliorato condizione e si è guadagnato il posto da titolare al posto di Alexis Saelemaerkers. Le ultime prestazioni, tuttavia, sono state molto deludenti, mettendo a rischio anche il suo riscatto.

Messias Futuro Milan

Come riporta l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, i colloqui tra i rossoneri e il Crotone, squadra proprietaria del cartellino, sono in stand-by. Il motivo è legato alla poca convinzione dei rossoneri di esercitare il diritto di riscatto. Per il brasiliano, comunque, non mancano le soluzioni. Su di lui ci sarebbe il Monza di Galliani e Stroppa, suo allenatore a Crotone.