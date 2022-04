Milan-Bologna, la probabile formazione: dubbio in attacco per Pioli!

Domani sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo per sfidare il Bologna, nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Fatta eccezione per il lungodegente Kjaer, il tecnico rossonero Stefano Pioli avrà a disposizione l’intero organico e a meno di soprese dovrebbe confermare l’undici titolare visto nelle ultime partite.

Milan, Bologna, Probabile formazione

In difesa confermati Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, solo panchina invece per il capitano Alessio Romagnoli. Chiavi del centrocampo affidate alla coppia Tonali-Bennacer, mentre Brahim Diaz parte favorito rispetto a Kessié per il ruolo di trequartista. Messias e Leao agiranno da esterni d’attacco, a supporto dell’unica punta Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Stefano Pioli



Ballottaggi: Diaz-Kessie (60-40); Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli; Indisponibili: Kjaer (infortunio)

SANTO ROMEO