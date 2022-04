Milan-Fiorentina, caos biglietti: Barone infuriato

Domenica ci sarà Milan-Fiorentina a San Siro, decisiva per la lotta scudetto. Il Meazza sarà certamente tutto esaurito, ma i viola non sono rimasti contenti dato che molti tifosi rossoneri, finiti i biglietti per i settori a loro dedicati, hanno comprato dei tagliandi per il settore ospiti. Queste le parole di Joe Barone al Corriere dello Sport.

Milan Fiorentina biglietti

“Mercoledì sera ho parlato con Paolo Scaroni e gli ho detto la mia. Non siamo stati rispettati: non soltanto la tifoseria, ma la stessa Fiorentina. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione: vediamo se da qui a domenica ci sarà un’apertura. L’ho riferito anche a Commisso”