Lotta scudetto, il parere di Mandorlini: “Milan o Inter? Vi dico cosa conterà”

Milan ed Inter stanno dando vita ad una lotta per la conquista del campionato appassionante, intensa, che potrebbe durare fino alla fine della stagione.

Rossoneri e nerazzurri a giocarsi lo Scudetto come non accadeva da tempo, Milano al centro dell’attenzione nazionale – e non solo -.

Sorpassi, controsorpassi, rimonte ed occasioni sprecate: individuare una favorita, oggi, è davvero complicato.

TMW Radio ha intervistato Andrea Mandorlini per conoscere il parere dell’ex allenatore di Serie A: queste le sue parole.

Milan Inter Mandorlini

LOTTA SCUDETTO – “Conta tutto. Dopo la vittoria di Torino credo che l’Inter sia un’altra squadra. Ma la vittoria di Roma penso abbia rivitalizzato anche il Milan. Il calendario ora sulla carta è difficile per il Milan, ma sono due squadre che si sono ritrovate nel momento cruciale. Stanno bene, ma l’Inter ha la partita da recuperare”.

I NUMERI – “Non c’è grande differenza tra le due, ma l’Inter costruisce e finalizza di più. Credo che l’Inter davanti abbia più carte da giocarsi Simone Inzaghi”.

I TRE TOP – “Io direi Theo Hernandez, Leao e Ibrahimovic, anche se ha fatto meno in questa seconda parte. Nell’Inter invece Skriniar, che da solo è un muro invalicabile, poi Brozovic e Dzeko, indispensabile per questa squadra. La rosa dell’Inter è più completa e credo che farà la differenza nella corsa Scudetto”.

GLI ALLENATORI – “Credo che Inzaghi abbia fatto un campionato importante. Dopo il lavoro di Conte aveva una base rilevante. Vedo sereno lui e una squadra meno attaccata agli schemi, con giocatori più liberi mentalmente. E questa è la forza di Simone”.