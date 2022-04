Milan, c’è la decisione di Investcorp per il nuovo stadio!

Tra gli obiettivi prefissati da Investcorp c’è quello di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. Per farlo uno dei punti cardini è la questione dello stadio. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, anche il fondo arabo ha preso la sua decisione: sarà addio a San Siro. Ma non è tutto.

L’ipotesi che il nuovo stadio possa nascere fuori Milano è concreta. La preferenza che Milan e Inter hanno è quella dell’ex area Falck di Sesto San Giovanni, con il terreno che sarebbe di proprietà dei club e non più in concessione. L’obiettivo è passare dagli attuali 34 milioni di ricavi da stadio a più di centro milioni. In ogni caso, la decisione finale sarà presa dai manager che Investcorp metterà alla guida.