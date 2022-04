Ibrahimovic, ipotesi ritiro? L’ex rossonero ne è convinto

I tifosi rossoneri, pur amando Zlatan Ibrahimovic alla follia, non avranno accolto positivamente l’ultima notizia che vedrà lo svedese lontano dai campi – nuovamente – per almeno 10 giorni.

Il contributo di Zlatan Ibrahimovic durante questa stagione, in termini di minuti giocati, è davvero troppo basso, anche rispetto alle più rosee attese.

Il carisma, la personalità, l’importanza di Ibrahimovic però, nel caso di questo Milan, va oltre al contributo specifico nel rettangolo verde.

Ciò che Ibrahimovic ha riportato nell’ambiente rossonero dal suo arrivo è riconoscibile nella crescita totale del gruppo nelle ultime stagioni.

Ibrahimovic Milan Serie A

Il futuro dello svedese, che non parteciperà come l’Italia ai Mondiali in Qatar, è ancora tutto da scrivere.

A proposito della sua decisione, ha parlato l’ex calciatore del Milan Joe Jordan a Tuttomercatoweb: di seguito le sue dichiarazioni.

RITIRO ZLATAN – “È molto difficile rispondere. Conosce il suo corpo e ha una mentalità vincente e da guerriero. Anche quando non gioca, è un esempio con la sua grande carriera”.