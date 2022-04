Nuovo stadio parla Scaroni: “Non possiamo competere”

Paolo Scaroni, presidente del Milan è intervenuto a San Siro per l’evento “Il Foglio” e nell’occasione ha parlato del nuovo stadio.

Queste le sue parole:

“Quando parliamo di fuori Milano, lo diciamo in modo relativo. Non stiamo pensando di andare a giocare a 50 km dalla città. La zona di San Siro per me è troppo vuota quando non ci sono le partite e troppo piena quando ci sono”.