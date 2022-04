De Grandis sicuro: “Milan o Inter? Inserisco solo una delle due nella lotta scudetto!”

Restano solo quattro giornate al termine del campionato di Serie A. I risultati imprevedibili, maturati negli ultimi turni, lasciano intendere che nulla sia già scritto. A proposito della volata scudetto, Stefano De Grandis, giornalista sportivo, ai microfoni di Sky Sport, ha rivelato il proprio pronostico:

“Faccio fatica a inserirci l’Inter. È una provocazione mia, però il Milan può anche pareggiarne una: con 10 punti è campione. Napoli? Non credo che Milan e Inter possano perdere tanti punti. Per come ha vinto il Milan con la Lazio, all’ultimo, si capisce che hanno la cattiveria giusta per vincere lo Scudetto“.

Elio Granito