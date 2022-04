Kakà: “Maldini ha ricostruito il DNA del Milan. Scudetto? Sono sicuro di una cosa”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a DAZN, l’ex fantasista rossonero Ricardo Kakà ha espresso la sua opinione sulla stagione del Milan e sulla corsa Scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

“Questo è un Milan da Scudetto. Sono convinto che la squadra sia sulla strada giusta, Maldini è riuscito a far capire alla squadra quali sono gli obiettivi dei rossoneri, come ricostruire il DNA vincente sia in Italia sia in Europa. Il Milan è squadra internazionale, che piace a tutti. Pioli come Ancelotti? Non riesco a dirlo da fuori, ma Ancelotti per me ha fatto la differenza per come è riuscito a gestire le persone, i campioni”.

Kakà si è poi soffermato sul lavoro svolto da Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra: “Ha vinto tantissimo da calciatore, non so se riuscirà a farlo anche da dirigente, ma glielo auguro. Sul campo, però, è stato una leggenda, per quello è difficile ripetersi. Paolo è un esempio e faccio il tifo per lui, spero possa diventare un direttore tecnico bravissimo”.

Infine, un pensiero sulla mancata partecipazione della Nazionale Italiana ai prossimi Mondiali: “Vedere l’Italia eliminata è brutto. Con questa situazione, perdono tutti, è un’allerta per il calcio italiano”.

SANTO ROMEO