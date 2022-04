Romagnoli ancora out: cosa filtra per la sfida con il Torino

Dopo aver saltato l’ultima gara di campionato con il Bologna terminata 0-0, Alessio Romagnoli rischia di non riuscire a recuperare neanche per la sfida contro il Torino.

Ad annunciarlo è Tuttosport, che evidenzia come l’infiammazione all’adduttore sinistro non sia stata ancora smaltita del tutto e potrebbe causare altri problemi al centrale rossonero.

Romagnoli Milan Lazio

Si preannuncia, dunque, ancora una gara dalle scelte obbligate in difesa per Stefano Pioli, che avrà il solo Matteo Gabbia come alternativa di ruolo a Kalulu e Tomori.

Intanto la situazione rinnovo resta in stallo, ma la sensazione è che a giugno le strade del Milan e del capitano si separeranno con la Lazio in pole.