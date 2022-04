Romagnoli-Lazio, le ultime sul futuro del difensore

Ad un giorno di distanza dalla vittoria contro la Lazio, arrivano notizie anche sul futuro di Alessio Romagnoli, promesso sposo dei biancocelesti.

Il rinnovo con il Milan ad oggi ormai sembra un’utopia, ma stando a quanto riportato da Il Messaggero, anche la pista che porterebbe il centrale a Roma si sarebbe raffreddata.

La posizione di Lotito è ferma così come quella del giocatore e del suo entourage, ragion per cui la trattativa sarebbe in fase di stallo.

Romagnoli Milan Lazio

La proposta del club è di 2,5 milioni di euro a stagione, mentre il capitano rossonero vorrebbe arrivare almeno a 3,2 milioni bonus compresi.

Ricordiamo che sul difensore sarebbe forte anche l’interesse della Juventus.