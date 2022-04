Inaspettato Milan, a sorpresa si riapre la trattativa per il rinnovo del contratto!

E’ tutta da decidere la situazione che riguarda il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan è ha il contratto in scadenza e, come pronosticabile, c’è possibilità che dica addio a fine stagione, ma è presto per dare sentenze definitive.

Rinnovo Romagnoli Milan

Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa per il trasferimento tra il giocatore e la Lazio, che era considerata la sua probabile destinazione, sarebbe in una fase di stallo, per una mancanza di accordo sui termini contrattuali.

Va tenuta assolutamente in considerazione anche la possibilità di un rinnovo con il Milan. Maldini non ha mai scaricato il ragazzo e ha sempre provato a convincerlo, seppur con un offerta al ribasso rispetto alla cifra percepita ora. Inoltre il quotidiano sottolinea che, con il cambio di proprietà, ci potrebbero essere grosse novità.