Sarri esalta il Milan: l’ha detto in conferenza!

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del match di domani sera contro il Milan:

“Il Milan è una squadra forte e prende pochi gol. In due partite loro hanno vinto agevolmente. Stiamo cercando di assottigliare la distanza tra noi e loro. La nostra squadra sta crescendo, diamo segnalo di crescita importanti. Con il Torino non era facile e abbiamo sbagliato l’approccio. Se si vedono i risultati che hanno maturato il pareggio con noi ci sta. Mi aspetto una partita diversa dalle altre, vorrei evitare di rovinare la gara. Speriamo di vedere una gara diversa, pur riconoscendo la forza dell’avversario”.

“Infortunati in casa Lazio? La settimana è stata difficilissima viste le situazioni di alcuni assenti. Abbiamo avuto alcuni giocatori influenzati, vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno e se in queste poche ore che ci mancano riusciamo a mettere il focus giusto sulla gara. Per la lotta in Europa si giocherà tutto punto a punto. Io non mi faccio condizionare dal finale cdi stagione su quello che sarà il futuro. Mi faccio condizionare dalle parole del presidente”.