Tocco di braccio in area di Medel, era rigore per il Milan? La spiegazione di Marelli

Il Milan sta cercando di sbloccare una gara complicata contro il Bologna di Mihajlovic. Intorno al 22′, però, c’è stata una situazione di possibile rigore per i rossoneri non sanzionata da Marinelli. Luca Marelli ha fornito a DAZN la spiegazione dell’episodio:

“Il tocco di braccio di Medel probabilmente c’è stato, ma non può essere punibile perché il braccio è in appoggio. Classico esempio di braccio in appoggio che consente al giocatore di non cadere di peso: per questo non è punibile”.