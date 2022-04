Tomori fissa l’obiettivo stagionale: l’ha detto sul Milan!

A suon di ottime prestazioni, Fikayo Tomori si è preso il Milan nella passata stagione. Arrivato dal Chelsea, praticamente da sconosciuto, il nazionale inglese ha sbalordito Stefano Pioli che, dopo un periodo di ambientamento, ha deciso di gettarlo nella mischia al posto di capitan Romagnoli, rendendolo un punto saldo della difesa rossonera.

Tomori Milan dichiarazione

Di recente, il difensore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset, fissando un obiettivo personale:

“Siamo giovani ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic e Giroud che hanno vinto in carriera, come anche Kjaer e Maignan. Siamo felici di giocare nel Milan e contenti del fatto di poter vincere qualcosa. Spero di diventare il miglior difensore della Serie A, lavoro per fare sempre meglio, in ogni allenamento. La cosa più importante comunque è che il Milan vinca“.