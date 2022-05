Albertini a sorpresa su Tonali: “Mi ricorda un giocatore della Juve”

Demetrio Albertini, in un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del paragone tra lui e Sandro Tonali, paragonando a sua volta il numero 8 rossonero ad una leggenda della Juventus.

LE PAROLE SU TONALI

“In lui mi rivedo per il ruolo in campo, postura, movenze. E per il percorso simile che sta facendo, a vent’anni indossava la maglia del Milan come me. Premesso questo, devo dire che io dentro l’area non ci sono mai arrivato se non per tirare i rigori. A me ricorda molto Antonio Conte. Un centrocampista di inserimento, che sa giocare per la squadra ma che ha caratteristiche individuali importanti, un trascinatore“.

Tonali Albertini Conte

LE PAROLE SULLO SCUDETTO

“Prima della partita pensavo che il Milan avesse poco più del 50 % di vittoria finale. Adesso siamo a un buon 60 %. Contro l’Atalanta sarà dura, ma vedo una squadra pronta, consapevole. E con grande qualità: chi dice che il Milan è la migliore tra le peggiori mi fa sorridere perché non è affatto così. Il Milan è la dimostrazione che con il lavoro si può arrivare in alto e superare i propri limiti“.