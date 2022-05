Biraghi: “Giochiamo contro i primi in classifica! Bisogna farlo nel secondo tempo”

Cristiano Biraghi, intervenuto ai microfoni di Dazn subito dopo la fine del primo tempo tra Milan e Fiorentina, gara ancora ferma sul punteggio di 0-0, ha analizzato così la gara:

“Non è facile, giochiamo in casa della squadra prima in classifica. Loro stanno molto bene, mentre noi veniamo da qualche gara giocata male. Sono molto soddisfatto dell’approccio che ha avuto la squadra in questi primi 45 minuti, però nel secondo tempo dobbiamo fare sicuramente di più per portare a casa la vittoria”.