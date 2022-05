Milan-Botman, trattativa a rischio? C’è l’indiscrezione!

Sven Botman rischia di allontanarsi sempre di più dal Milan. Come riportato da calciomercato.com infatti, il Newcastle ha presentato una nuova offerta al Lille, economicamente molto più vantaggiosa sia per il club francese che per il giocatore rispetto a quella del diavolo.

Il Milan dal canto suo gode della preferenza del centrale olandese, che ha dato priorità al club rossonero. Tuttavia, come confermato dallo stesso Maldini, le trattative per il possibile cambio di proprietà stanno bloccando l’operazione e la pazienza del giocatore potrebbe finire, visto anche l’ingaggio superiore offertogli dai magpies.

Il Milan quindi dovrà cercare di risolvere in fretta le questioni societarie, per non correre il rischio di perdere Botman, a lungo corteggiato e fortemente voluto dalla dirigenza per alza il livello della rosa e poter competere su tutti i fronti la prossima stagione. Il centrale difensivo andrebbe a prendere il posto di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto e sempre più orientato verso il passaggio alla Lazio a parametro zero.