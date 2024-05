“Lascio il Milan”, addio a sorpresa per il Diavolo: l’annuncio spiazza tutti

In casa Milan è giornata di addii: a sorpresa, un altro rossonero ha appena annunciato di lasciare l’ambiente.

Siamo ormai giunti al termine della stagione 2023/2024 e, mentre le società cominciano a tirare le somme e programmare il futuro, alcuni protagonisti dei club di Serie A sono pronti a salutare le proprie piazze. È già accaduto a Cagliari, con Claudio Ranieri che ha definitivamente detto stop alla sua carriera da allenatore nei club; è accaduto a Bologna, con Thiago Motta che lascerà la panchina rossoblu. Ma questi non saranno gli unici, e nei prossimi giorni si assisterà sicuramente ad altri saluti.

È il caso anche del Milan, che nell’ultima giornata di Campionato saluterà tre trascinatori della rosa rossonera: Simon Kjaer, difensore centrale, arrivato nel gennaio del 2020, l’attaccante francese Olivier Giroud, che ha già sottoscritto il contratto con la sua futura squadra, il Los Angeles FC, e il tecnico Stefano Pioli, che ha riportato sulla sponda rossonera di Milano lo Scudetto. Al termine del match contro la Salernitana, i tre saluteranno il Milan e i propri tifosi.

Addio in casa Milan, nuovo annuncio a sorpresa

Gli addii in casa Milan sembravano finiti, ma negli ultimi minuti è arrivato un annuncio a sorpresa, che ha spiazzato tutto l’ambiente rossonero: come annunciato ai microfoni di Sportitalia, infatti, l’allenatore della squadra primavera del Milan, Ignazio Abate, lascia definitivamente i suoi ragazzi. Queste le sue parole, senza troppi giri di parole:

Questa è stata la mia ultima partita al Milan, mi sento pronto per il calcio professionistico.

Abate ha annunciato la sua decisione al termine della partita del suo Milan contro la Lazio, in cui i rossoneri hanno perso e hanno dovuto definitivamente abbandonare l’idea di conquistare lo Scudetto di categoria: il Milan Primavera aveva bisogno di una vittoria per passare il turno e accedere alle semifinali, ma il match è terminato con il risultato di 1 a 1. In casa Milan si sono sentite le assenze di Camarda, Liberali e Sala, impegnati nell’Europeo U17.

Dopo 10 anni con addosso la maglia rossonera, un anno alla guida della squadra U16 e due stagioni sulla panchina dell’U19, Abate lascia il Milan. Lo stesso allenatore si è detto pronto ad intraprendere una carriera nel calcio professionistico: attualmente non c’è ancora una squadra “preferita”, ma nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più. Chissà che un giorno, l’ex difensore non possa tornare alla guida della prima squadra.