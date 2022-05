Calciomercato Milan, affondo per il talento del River Plate: “C’è il sì del giocatore!”

Il Milan prepara il colpo a sorpresa per il centrocampo. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri sembrano essere in pole per il giovane talento del River Plate Enzo Fernandez, classe ’01.

Geoffrey Moncada, capo osservatore del Milan, sta monitorando da tempo il ragazzo argentino. Il giudizio sulle sue qualità è stato subito molto positivo. In stagione il centrocampista ha collezionato 20 presenze (tra campionato e Copa Libertadores), con 8 reti e 6 assist.

Decisiva sarà la volontà del giocatore che, nonostante tanti top club club europei alla finestra, avrebbe già detto sì ad una eventuale offerta del Milan.

Fernandez River Plate Milan

L’operazione avrà costi non eccessivi. In realtà il Milan aveva già fatto un tentativo, offrendo circa 13 milioni, ma l’offerta fu immediatamente rimandata al mittente. Il River Plate punta a cederlo tramite la clausola rescissoria, dal valore di 20 milioni di dollari (18 milioni di euro).

La cifra è alla portata, ma il cambio di proprietà in atto sta rallentando non poco la faccenda. Al momento infatti tutte le operazioni sono bloccate: bisognerà attenderà la chiusura ufficiale e il passaggio a RedBird.