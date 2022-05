Carnevali fa infuriare i tifosi del Milan: “Da noi rischierebbe la panchina!”

L’ad del Sassuolo, Carnevali ha parlato oggi in esclusiva al Corriere dello Sport preparando il club all’ultima giornata di campionato contro il Milan

Le sue parole: “Sappiamo che giocheremo contro una formazione che può vincere lo scudetto, ma noi vogliamo concludere bene il campionato, conquistare il miglior piazzamento possibile. Sono certo che la squadra metterà in campo tantissima attenzione. Ottenere un risultato importante sarebbe un’ottima vetrina. Sappiamo ciò di cui siamo capaci e vogliamo dimostrarlo una volta in più. Spero che un pochino Pioli sia preoccupato di affrontarci. Chi toglierei al Milan? Leao, anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe“