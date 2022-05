Cessione Milan, Investcorp infastidito: inviato un ultimatum!

Le trattative per la cessione del Milan continuano senza sosta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però Investcorp, il fondo del Bahrain che da tempo sta trattando con il Milan, sarebbe piuttosto indispettito della gestione da parte del club rossonero.

Investcorp Ultimatum Milan

Il gruppo arabo avrebbe inviato un ultimatum al Milan facendo il punto della situazione. Ad infastidire maggiormente Investcorp sono state le voci fatte trapelare da ambienti vicini a Elliott, in particolare sull’ipotetico tentativo di trovare dei partner per l’operazione, come banche o altri investitori.

Non sta piacendo nemmeno la gestione dell’affare: infatti Investcorp avrebbe accusato Elliott della ricerca di ulteriori acquirenti, nonostante un accordo quasi del tutto definito.