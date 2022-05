Cessione Milan, tensione tra Elliot e Investcorp: il motivo

La cessione del Milan pare stia avendo alcune complicazioni. Il fondo arabo con sede in Bahrain InvestCorp ha recentemente dato un ultimatum ad Elliott per l’accettazione dell’offerta d’acquisto per il club rossonero. Un ultimatum che – riporta Tuttosport – avrebbe irritato l’attuale proprietà rossonera, per due motivi in particolare.

Il primo è legato all’esternazione mediatica: ad Elliott non piace muoversi per vie mediatiche, ma preferisce farlo nelle sedi opportune. Il secondo è legato all’offerta presentata. Come rivelato dal Sole 24 Ore l’offerta è strutturata con: 400 milioni di term facility, 4-500 milioni di preferred equity e altri 3-400 milioni di common equity. Lontana dalla valutazione di 1.180 miliardi con cui inizialmente gli arabi si erano presentati.

Una vera e propria situazione di stallo. Inoltre, oltre a RedBird Capital, nuovi soggetti si sono interessati all’acquisto del club, vista la sua appetibilità. Probabilmente tutto si deciderà a campionato finito, vista la totale concentrazione per questo finale di campionato.