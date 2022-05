Commisso senza freni su Cardinale: “Compra il Milan con i soldi degli altri!”

Sembra ormai imminente il passaggio del Milan dal fondo Elliott a RedBird Capital. Le firme per la chiusura dell’accordo sono previste in settimana. La società, fondata da Gerry Cardinale, rileverà la maggioranza, con il fondo americano che, almeno in un primo momento, potrebbe mantenere una piccola quota del club rossonero.

Anche il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato da Repubblica nel corso di un evento organizzato negli Stati Uniti dalla Lega Serie A, ha parlato dell’imminente passaggio di proprietà ed ha accolto, a modo suo, Gerry Cardinale:

Commisso, Cardinale, attacco

“Bravissima persona, ha lavorato anche nel mio settore, ho avuto a che fare con lui quando ha organizzato una piattaforma via cavo. Però voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi… quelli non sono soldi suoi, lui fa il bello con i soldi degli altri. A Firenze, fino all’ultimo centesimo, sono quattrini miei, del mio patrimonio personale, anche per costruire il nuovo centro sportivo”.