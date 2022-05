Galliani sgancia la bomba: “Faremo un tentativo per il campione rossonero!”

Per celebrare la promozione in Serie A del Monza, Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, accostato ai biancorossi nelle scorse finestre di mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Ibra deve guarire al ginocchio, poi si vedrà. Noi comunque, avendo il Milan nel cuore, mai faremmo un tentativo con Ibra senza avere il loro ok”.

L’amministratore delegato del club brianzolo si è poi soffermato sugli obiettivi della società nella prossima stagione e ha confermato il mister della promozione, Giovanni Stroppa: “Sull’aereo ho detto al presidente che sarà durissima in Serie A: ci sono 13-14 squadre già salve prima di cominciare. Dobbiamo pensare alla salvezza e ci sono 6-7 squadre con le quali giocarcela, quindi abbiamo il 50% di possibilità di farcela. Perciò serve una squadra fortissima. Allenatore? Stroppa sarebbe rimasto con noi anche se non fossimo stati promossi. Lo apprezzo, fa giocare bene al calcio. Berlusconi mi chiese: perché prendiamo Stroppa? E io: perché fa giocare bene al calcio. E vince. Così è stato”.