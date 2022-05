Gli chiedono dello Scudetto, Caprari sicuro: “Lo meritano loro!”

Il testa a testa tra Milan e Inter va avanti. I nerazzurri giocherà a San Siro contro l’Empoli domani sera, mentre i rossoneri andranno al Bentegodi, contro il Verona. Tra i protagonisti del gialloblù di Tudor vi è sicuramente Gianluca Caprari, autore fin qui di 12 gol e 7 assist. L’attaccante italiano ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Milan e della lotta Scudetto. Queste le sue parole:

Milan Caprari Intervista

SULLA STORIA DELLA FATAL VERONA PER IL MILAN – “La conosco, non ne abbiamo parlato ma ho letto qualcosa. Non fa differenza: come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o Scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere.”

SUGLI AMICI INTERISTI – “Il mio Instagram è intasato dai tifosi nerazzurri in questo momento… Ripeto, cercheremo di vincere perché abbiamo il record di punti e gol da inseguire“.

SULLA PARTITA CONTRO IL MILAN – “Sarà spettacolare, loro hanno grande qualità ma il Verona ha dimostrato che se sta al 100% è fastidioso per tutti e possiamo fare risultato anche con loro, perché oltre a ritmo e aggressività, anche noi abbiamo qualità“.

SULLO SCUDETTO – “Per come ha giocato questo campionato, se lo merita il Milan. Tuttavia credo che la squadra più forte sia l’Inter. Ha sbagliato la partita con il Bologna e ora è dura”.