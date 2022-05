Il Milan sogna, nel mirino un top del Manchester City

Dopo la vittoria dello scudetto il Milan sogna in grande. Nell’intervista rilasciata oggi da Paolo Maldini ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico rossonero ha dichiarato che per fare il passo successivo anche in Europa bisognerà acquistare 2-3 big.

Resta da capire quale sarà la strategia monetaria e di mercato da parte di RedBird, prossimo proprietario del Milan. Durante la prossima settimana dovrebbero arrivare le firme per l’accordo preliminare con Elliott che, comunque, deterrà il 30% di quota del club.

Mahrez

Nel frattempo dalla Francia, secondo quanto riferito da FootMercato, il Diavolo vorrebbe regalarsi un grande nome: Riyhad Mahrez, esterno del Manchester City conteso tra le big d’Europa. Il suo prezzo è alto e sarebbe un’operazione difficile da impostare.

L’alternativa si chiama Jesse Lingard, nell’altra sponda di Manchester. L’inglese andrà in scadenza a giugno e rappresenterebbe un acquisto più percorribile.

Il fattore scudetto può essere un vantaggio per il club di via Aldo Rossi potrà essere più ambito grazie al fatto che giocheranno in prima fascia in Champions la prossima stagione.