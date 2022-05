Può lasciare lo United a zero, lo vogliono Juve e Milan: pronto il duello di mercato

Milan e Juventus sono in corsa per ingaggiare Jessie Lingard a parametro zero, questa è l’indiscrezione di Rob Dawson, inviato dell’ESPN per le due squadre di Manchester.

Oltre alle due di Serie A c’è la concorrenza di alcuni club di Premier League ed europei.

Jesse Lingard (Photo by Getty Images)

L’inglese in questa stagione ha realizzato due gol e un assist in ventidue partite, ma di cui solamente tre dal primo minuto. Lo scorso anno era riuscito a riscattarsi al West Ham, in prestito, dove ha realizzato nove gol e cinque assist in sedici gare.

Lingard è uno di tanti giocatori a non rinnovare con lo United questa stagione. Oltre a lui ci sono: Paul Pogba, Juan Mata, Edinson Cavani e Nemanja Matic.