Milan, futuro in bilico per Messias: si fa avanti un club di Serie A!

Il campionato sta per giungere al termine, ma l’epilogo di questa stagione è ancora tutto da scrivere.

Solo domenica, infatti, lo scudetto verrà assegnato a una tra Milan e Inter, premettendo che ai rossoneri ormai basta anche solo un pareggio per aggiudicarsi lo scudetto.

Intanto, non è mai troppo presto per parlare di mercato: l’estate è infatti alle porte, e i rossoneri iniziano a definire le prime strategie in materia di acquisti e cessioni.

Messias Milan Serie A

MESSIAS VIA?

A lungo obiettivo del Torino, nella scorsa sessione di calciomercato Junior Messias è stato acquistato dai rossoneri in prestito dal Crotone, e a distanza di un anno la società non sa ancora se riscattare o meno il brasiliano.

Il fantasista, nel frattempo, è finito però nel mirino della Lazio: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, pare che i biancocelesti l’abbiano inserito nella lista dei possibili candidati per l’attacco in vista della prossima stagione.

Gabriella Ricci