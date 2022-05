Suggestione Milan, dopo Origi si punta ad un attaccante di Serie A: è un ex Inter!

Il Milan, da campione d’Italia, dovrà iniziare ad investire sul mercato per mantenere la rosa competitiva e per tentare il bis nella prossima stagione, ed ecco una suggestione per il mercato del Milan.

Certamente tutto dipende anche dal cambio di proprietà, con RedBird Capital molto vicino all’acquisizione.

Intanto il fondo Elliot deve pensare al mercato di ora.

Dopo la finale di stasera arriverà Divock Origi, ma soltanto lui non sembra bastare per l’attacco del Milan.

Da settimane orbita nell’aria di Casa Milan il nome di Gianluca Scamacca, ma non sembra essere la suggestione migliore.

Arnautovic voluto dal Milan.

Infatti Paolo Maldini sarebbe interessato per Marko Arnautovic, autore di 14 goal e 1 assist con il Bologna.

Il giocatore ha un contratto con la squadra, che non è intenzionata a cederlo, fino al 2024.

Però molto probabilmente con un’offerta allettante i rossoblu potrebbero cedere alla tentazione.

Attenzione anche all’interesse del Napoli e della Juventus, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Giacomo Pio Impastato