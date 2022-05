Italiano a sorpresa: “Abbiamo giocato alla pari del Milan!”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita della sfida contro il Milan. Queste sono state le sue dichiarazioni:

Sulla prestazione: “Abbiamo reagito bene a due prestazioni non belle , soprattutto in termini di dinamismo e di qualità. La squadra ha giocato alla pari col Milan soprattutto nel primo tempo, nel secondo invece abbiamo un pò sofferto. Sapevamo che la partita sarebbe stata dura, ma la squadra ha fatto una prestazione ottima”.

Sugli esterni: “In questo momento non abbiamo un grandissimo goleador dal punto di vista degli esterni, quindi cerchiamo un pò di ruotarli. Ho la fortuna di avere tanti giocatori in rosa per provare soluzioni sempre nuove, oggi la cosa importante per me era vedere la squadra diversa dalle ultime partite deludenti e la reazione c’è stata.”

Sulla prestazione: “Nel secondo tempo abbiamo abbassato il nostro baricentro concedendo qualcosa in termini di palleggio, ma non di occasioni da gol. Nonostante il risultato noi abbiamo fatto la nostra partita, il problema sono le due sconfitte precedenti. Siamo in lotta per l’Europa e tre partite senza fare punti possono pesare tanto alla fine del campionato.”

SANTO ROMEO