I tifosi del Milan esultano, definito il futuro di Leao: il piano

I rossoneri di Stefano Pioli sono lancitati più che mai verso il sogno tricolore, a maggior ragione dopo la vittoria interna contro la Fiorentina.

Il goal di Rafael Leao ha scacciato via i fantasmi ed unito con un grido d’amore tifoseria e calciatori: a San Siro l’ambiente era magico.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in prima pagina, scrive ed ipotizza ciò che potrebbe esserci nel futuro del portoghese.

Leao Milan Serie A

Investcorp, fondo che sarebbe ad un passo dall’acquisto del Milan, ha deciso: Leao non partirà e rinnoverà il contratto con i rossoneri al termine della stagione.

“Gli arabi, che stanno per diventare i nuovi proprietari, lo vogliono al centro del progetto futuro. No alle offerte del PSG”

Troppo importante Leao per il Milan e il Milan per Leao: il ragazzo arrivato tre stagioni fa ora sembra essere maturato del tutto e pronto per guidare i rossoneri.

Al momento, sono 22 i gol realizzati in 92 presenze con il Diavolo: quella di quest’anno però, è stata la stagione della consacrazione.

I tifosi posso stare tranquilli: non vedranno il loro gioiellino partire in estate, il nuovo Milan punta – tantissimo – su di lui.