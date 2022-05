Milan-Investcorp: ci siamo? Il CEO risponde così!

In un’ intervista rilasciata ai microfoni di Gulf News, il Co-CEO di Investcorp Rishi Kapoor ha ribadito la volontà del fondo arabo di non commentare domande dirette sulla trattativa con Elliott per l’acquisizione del Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“In questa fase della trattativa non ci è possibile commentare. Al momento Investcorp a livello sportivo ha un solo investimento, quello nella United Talent Agency negli Stati Uniti, che oltre a intrattenitori e artisti rappresenta e lavora a stretto contatto con diverse personalità sportive. Lo sport è oggi una componente chiave del mercato dell’intrattenimento.”