Milan, lo scudetto vale milioni: quanto può incassare il club

Ci avviciniamo sempre di più all’ora della verità. Domenica verrà decretato chi tra Inter e Milan vincerà lo scudetto. In palio non solo la gloria e il trofeo, ma anche diversi milioni di euro. Come riportato da La Repubblica, la differenza tra il primo e il secondo posto finale in campionato è calcolabile in circa 10 milioni di euro tra diritti tv, premi dagli sponsor e, per il Milan, la partecipazione alla Supercoppa Italiana.

Milan Inter Scudetto

Il vincitore della Serie A incassa infatti 17,6 milioni di euro, mentre il secondo classificato 12,7. I diritti tv che la UEFA assegna all’Italia per la Champions sono divisi tra le prime quattro: il tricolore porta 8 milioni, arrivare subito dietro 6. La Supercoppa poi, a cui l’Inter è già iscritta dopo la Coppa Italia, permette a chi la vince di guadagnare 1,8 milioni e all’altro finalista 1,2.

A queste cifre vanno ovviamente tolti i soldi promessi ai calciatori sotto forma di bonus. I rossoneri sembra infatti abbiano promesso 200mila euro di premio a ogni calciatore in caso di vittoria del campionato.