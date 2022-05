Non solo Kalulu, il Milan pronto a blindare anche Tomori: tutti i dettagli sul nuovo contratto

Dopo questa grande stagione, il Milan deve stare molto attento al mercato per i suoi gioielli. Come è normale che sia, ci sono diversi interessamenti, quindi Maldini e Massara vogliono attuare al più presto i rinnovi. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Kalulu e Tomori sono vicini a restare ancora per diversi anni al Milan.

Milan rinnovi Tomori Kalulu

Il difensore francese ha concordato con il Milan un adeguamento del contratto che arriverà a 1,2 milioni di euro, inoltre ha scadenza nel 2025. Il difensore inglese, invece, sta trattando per un adeguamento più prolungamento del contratto. Anche quello del numero 25, infatti, scadrà nel 2025 ma gli verrà anche alzato lo stipendio.