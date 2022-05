Montolivo non ha dubbi: “È lui il vero top player del Milan!”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Riccardo Montolivo ha rilasciato parole dolcissime per questo Milan. Secondo lui la rosa è ricca di ottimi calciatori, ma il merito dell’opera va è solo di una persona: Stefano Pioli. Montolivo ha addirittura definito il Milan come se fosse la sua Gioconda, una vera e propria opera d’arte.

Montolivo Pioli Parole

Queste le sue parole:

PARAGONE AD ANCELOTTI – “La gestione e l’empatia che Pioli è riuscito a creare con la squadra e l’ambiente sono fantastiche. E poi ha una grande gestione del gruppo, coinvolge tutti, non mi risulta ci siano scontenti e questo è il più grande successo per un allenatore. È uno dei tecnici più moderni in Serie A“.

È LUI IL TOP PLAYER – “Assolutamente si, questo Milan è il suo capolavoro, la sua Gioconda. Straordinaria la continuità che ha saputo dare in questi due anni e mezzo. A Coverciano spiegano che per essere un buon allenatore bisogna saper migliorare tecnicamente ed economicamente la rosa, giocare bene ed ottenere risultati. Lui ci è riuscito“.

SU TONALI – “Deve essere considerato un perno ed un punto di riferimento. Sandro per presenza e personalità non può non essere protagonista in Nazionale“.

SUL GIOCATORE PIÙ SORPRENDENTE – “Un solo nome è difficile. Forse, in assoluto, Leao. Sposta gli equilibri e cambia le partite. Un altro capolavoro di Pioli e del giocatore stesso“.