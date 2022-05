Origi al Milan, spunta la data dell’arrivo in città! Cifre e dettagli del contratto

É questione di giorni e Divock Origi diventerà un nuovo giocatore del Milan. Come appurato dalla nostra redazione, l’attaccante belga sarà a Milano all’inizio della prossima settimana per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Secondo TMW l’ormai ex Liverpool firmerà un triennale da 3,5 milioni di euro a stagione, diventando il primo rinforzo per Stefano Pioli.

Divock Origi (Photo via Getty Images)

Origi rappresenta un innesto importante per i nuovi campioni d’Italia, un giocatore dal profilo internazionale pronto a ritagliarsi il suo spazio anche in Serie A. In 175 partite con la maglia del Liverpool, Origi ha realizzato 41 reti e fornito 18 assist.

Le parole di Klopp, allenatore del Liverpool, rappresentano un biglietto da visita incredibile: “È una leggenda, uno dei giocatori più importanti che abbia avuto. Avrà succeso dovunque andrà. Mi aspetto che riceva un addio speciale“.