Pessina polemico: “Non capisco come si fa a non fischiare fallo!”

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta ed ex Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del match:

Sulla gara:

“Entrambe le squadre hanno giocato una bella partita. C’era fallo su di me prima del gol di Leao, ma non so perché l’arbitro non lo abbia fischiato e non sia stato richiamato al VAR. Il Milan ha giocato molto bene ed ha meritato la vittoria, ma non capisco come si fa a non fischiare quel fallo”.

Sulla corsa all’Europa:

“Sarà decisiva l’ultima giornata. Siamo consapevoli di aver affrontato una stagione con molte difficoltà. L’Europa è il nostro obiettivo, se non ci riusciremo inizieremo il prossimo campionato puntando ad arrivare ancora più in alto”.

Sui tifosi:

“Sentiamo sempre la loro vicinanza ed il loro calore, ed anche oggi ce l’hanno dimostrato. L’atmosfera di San Siro questa sera era bellissima, anche da avversario è stupendo giocare partite così”.