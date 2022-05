Pioli: “Abbiamo una grande occasione, ho fatto un discorso alla squadra”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Milan. Queste le parole del tecnico rossonero:

“Ho visto le solite facce. Sappiamo che abbiamo una grande occasione e faremo di tutto per coglierla. Abbiamo fatto davvero tanto per arrivare fino a qui, ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo per portare a casa la vittoria. Ho parlato con i miei ragazzi e gli ho detto che dobbiamo avere entusiasmo e giocare da Milan. Se siamo arrivati fino a qui è perché abbiamo le idee chiare e deve essere così anche oggi“.