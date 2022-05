Ritorno al Milan? La risposta di Berlusconi spiazza tutti

In mezzo alle tante voci che si sono scatenate nella giornata di oggi sul futuro societario del Milan, c’è anche quella dell’ex presidente rossonero, Silvio Berlusconi, che dopo la finale dei playoff per l’accesso in Serie A vinto contro il Pisa ha detto:

“Tornare io e Galliani al Milan? Mai dire mai… Per ricominciare a vincere tutte le stagioni come abbiamo fatto per 30 anni con 8 scudetti, 5 Champions League e tanto altro“.

Berlusconi, Galliani

Toni ironici i suoi, a spezzare il clima che, dopo le parole di questa mattina di Paolo Maldini sul futuro societario, si è venuto a creare tra i tifosi rossoneri che nelle ultime ore si sono scatenati sui social a favore dell’attuale direttore tecnico e ad una sua permanenza.

Di sicuro, RedBird diventerà il prossimo proprietario del Diavolo: durante la prossima settimana ci saranno le firme preliminari con Elliott che ‘dovrebbe’ continuare a detenere il 30% di quota del club. Saranno Maldini e Massara le vere priorità? I risultati della stagione gli danno ragione.