Saelemaekers non ha dubbi: “Servirà questo per battere l’Atalanta”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha parlato del prossimo impegno del Milan, contro l’Atalanta, cruciale per la stagione dei rossoneri. Un match che dirà molto in chiave scudetto:

“Sappiamo che gruppo siamo e che siamo forti, ma sappiamo anche che l’Atalanta è una squadra forte. Se ascoltiamo bene quello che dice mister Pioli e se ci mettiamo il cuore come abbiamo sempre fatto da inizio stagione, penso che possiamo prendere i 3 punti. Ci crediamo dall’inizio. Sapevamo che dopo quanto fatto vedere l’anno scorso potevamo giocarcela. Siamo un gruppo forte e unito, e questo è più importante. Le squadre che vincono lo scudetto lo vincono perché sono unite. Sarebbe bello vincere per tutto il lavoro che abbiamo fatto in due anni. Speriamo di vincerlo“.

Elio Granito