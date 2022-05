San Siro in delirio per Pioli: reazione fantastica del tecnico rossonero

Tutto San Siro, al termine della vittoria per 2-0 contro l’Atalanta, ha intonato il coro “Pioli is on fire“.

Il tecnico rossonero sta portando il Milan a lottare per lo Scudetto dopo anni interminabili: i tifosi lo sanno e non si stancano di omaggiare il loro amato allenatore.

Pioli Coro San Siro

Dopo il fischio finale, anche Pioli si è lasciato andare ad un’esultanza sfrenata al ritmo del coro a lui dedicato.

Grande felicità per il tecnico italiano, supportato dai suoi giocatori dopo una vittoria importantissima che mette grande pressione all’Inter.

In caso di un passo falso da parte dei nerazzurri, infatti, il Tricolore potrebbe andare già oggi nelle mani dei rossoneri.