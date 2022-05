Ospite d’eccezione al Mapei Stadium per Sassuolo-Milan: il nome!

Sassuolo-Milan può essere descritta come la partita più importante degli ultimi dieci anni per il popolo rossonero. Per questo sugli spalti sarà presente anche un ospite d’eccezione. Come anticipato da IlSole24ore al Mapei Stadium ci sarà anche Paul Singer, il fondatore del fondo Elliott.

La sua presenza però può anche essere legata alla cessione della società. Nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta firmata RedBird da 1,3 miliardi di euro, che potrebbe arrivare ad 1,8 grazie a dei meccanismi.

Dirigenza Milan (Photo GettyImages)

Dal fondo americano nessun commento, normale in un momento delicato sia a livello sportivo che di trattative. Gli ottimi rapporti con Elliott e la possibilità che i Singer restino con una quota di minoranza (interessati ai ricavi del futuro stadio) avvalorano l’ipotesi di un possibile sorpasso su Investcorp.