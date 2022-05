“La vittoria dell’Inter può essere un bene per il Milan”, sorpresa a Dazn: il motivo

La gara di domani sera contro il Verona è fondamentale per il Milan di Pioli. Un passo falso potrebbe seriamente compromettere il percorso verso lo Scudetto. Proprio sulla gara dei rossoneri si è espresso Luigi DI Biagio a DAZN:

“È da mesi che diciamo che questo campionato è incerto, ogni volta cambia la capolista. È una partita scomoda per il Milan, però ha delle chances di riprendere la testa della classifica. Mancano tre partite, ha anche il vantaggio dello scontro diretto. Se l’Inter non avesse vinto rischiava di non vincere il Milan: sembra assurdo, ma può succedere. Inconsciamente pensi al risultato della squadra avversaria”.

