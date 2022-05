Zhang sul Milan: “Complimenti a loro, ma noi abbiamo fatto un’altra cosa!”

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è intervenuto ai canali ufficiali del club. Il patron nerazzurro ha analizzato la stagione vissuta dalla squadra di Simone Inzaghi, congratulandosi anche con il Milan per lo scudetto.

LE SUE PAROLE

“Questa è stata una stagione fantastica in cui abbiamo aggiunto due titoli in bacheca, siamo andati avanti in Champions League, abbiamo raggiunto gli ottavi dopo tanto tempo.

Purtroppo non siamo riusciti a vincere lo scudetto ma abbiamo combattuto fino alla fine. Ovviamente complimenti al Milan e agli altri avversari. Nel complesso è stata una stagione storica che ricorderemo tutti“