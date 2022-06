Acquistato per 10 milioni in Serie A, l’intermediario rivela: “Ricorda Rafael Leão”

Non si ferma neanche il calciomercato del Napoli, che ha presentato, ma non ancora ufficializzato, il suo secondo acquisto dopo quello di Mathias Olivera.

Si tratta dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia, che a partire dal prossimo 1 luglio, data di apertura della sessione estiva, sarà a tutti gli effetti un giocatore azzurro.

L’annuncio, infatti, è arrivato nelle recenti interviste rilasciate dal patron Aurelio De Laurentiis, che ha presentato l’attaccante georgiano.

LE PAROLE

A commentare la trattativa è stato l’ex campione del mondo e intermediario di mercato Cristian Zaccardo, che ha speso parole positive per il giocatore paragonandolo, inoltre, a Rafael Leão.

“Conosco Kvaratskhelia da due anni, lo seguo da tempo. Ha qualità importanti e credo possa far bene, anche se avrà bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Strappa, dribbla e se sbaglia ci riprova: ha tanta personalità e tutto ciò che gli serve per imporsi. Ha un po’ le stesse caratteristiche di Leao del Milan. Può sicuramente intraprendere il suo percorso“.

Gabriella Ricci